За победу: Рустам Минниханов поздравил ватерпольный «Синтез»

13:11, 08.04.2022 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ватерпольную команду «Синтез» с победой в чемпионате России в сезоне 2021/2022 гг. Спортсменам вручили государственные награды и благодарности.


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