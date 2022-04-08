Новости общества

14:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Евросоюз заморозил активы граждан России на €30 млрд

14:28, 08.04.2022
Евросоюз заморозил активы граждан России на €30 млрд
Фото: pixabay.com

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в €30 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мамера, в эти активы вошли вертолеты, яхты и недвижимость. Он отметил, что работа по заморозке будет продолжена в дальнейшем.

Также Мамер рассказал, что Еврокомиссия создала в середине марта целевую группу по аресту и заморозке российских активов. Сегодня она должна провести встречу с представителями США и Украины.

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Так, Советом ЕС запрещены заходы российских судов в порты европейских стран. Согласовано эмбарго на поставки российского угля.

Дарья Акимова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также