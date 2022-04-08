Евросоюз заморозил активы граждан России на €30 млрд

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в €30 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мамера, в эти активы вошли вертолеты, яхты и недвижимость. Он отметил, что работа по заморозке будет продолжена в дальнейшем.

Также Мамер рассказал, что Еврокомиссия создала в середине марта целевую группу по аресту и заморозке российских активов. Сегодня она должна провести встречу с представителями США и Украины.

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Так, Советом ЕС запрещены заходы российских судов в порты европейских стран. Согласовано эмбарго на поставки российского угля.

Дарья Акимова