Предварительные итоги переписи: в России проживает 147 миллионов человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Росстат озвучил предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая проходила в стране в 2021 году. Окончательные данные планируется озвучит в мае, пишет ТАСС.

По предварительным подсчетам, в России на постоянной основе проживает 147 миллионов человек. Отметим, что, по данным Росстата на 1 января 2021 года, в стране насчитывалось свыше 146 миллионов жителей.

— Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я думаю, — рассказал глава Росстата Павел Малков.

Полные итоги Всероссийской переписи населения обнародуются только в декабре 2022 года. Они будут включать сведения не только о численности проживающих в стране, но и данные о жилищных условиях, владении языком и так далее.

Фото: Ринат Назметдинов

Всероссийская перепись населения, которая должна была пройти в стране еще в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, стартовала 15 октября 2021-го и завершилась 14 ноября. В труднодоступных районах России она продолжалась и в декабре.

Впервые всероссийская перепись населения проходила в цифровом формате. Пройти ее можно было на портале «Госуслуги». Такой возможностью воспользовался президент России Владимир Путин.

Татьяна Демина