Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Советом ЕС запрещены заходы российских судов в порты европейских стран. Согласовано эмбарго на поставки российского угля, вступающее в силу в конце лета. Автотранспортным операторам из России и Белоруссии запретили перевозки по территории Евросоюза. Исключение сделано только ради медицинских и продовольственных товаров. Помимо этого, расширен запрет на продажу банкнот и ценных бумаг российским и белорусским юрлицам.

Кроме того, в Россию из ЕС запрещен ввоз квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, а также импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. ЕС полностью запретил транзакции и заморозил активы четырех ключевых российских банков.

Совет ЕС расширил черный список чиновников, бизнесменов и членов их семей из России и Белоруссии. Имена включенных в него будут опубликованы позднее.

Фото: realnoevremya.ru

Данный пакет антироссийских санкций согласовывался накануне. Объем подпавших под запрет экспортных товаров оценивался в €10 млрд. Ограничения импорта «сырья и критически важных материалов» коснутся товаров на сумму €5,5 млрд.

Дарья Акимова