Путин и Медведев простились с Жириновским
Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония прощания проходит в Колонном зале Дома союзов.
Глава государства почтил память политика и возложил цветы к его гробу.
Также церемонию прощания посетил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Этим утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Лидера ЛДПР похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Жириновский ушел из жизни в среду, 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР будет председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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