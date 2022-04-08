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Путин и Медведев простились с Жириновским

11:24, 08.04.2022
Путин и Медведев простились с Жириновским
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония прощания проходит в Колонном зале Дома союзов.

Глава государства почтил память политика и возложил цветы к его гробу.

Также церемонию прощания посетил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Этим утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Лидера ЛДПР похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Жириновский ушел из жизни в среду, 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР будет председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Диана Жиленкова
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