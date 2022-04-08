ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214 — их производят в Казани и Ульяновске

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214. На сегодняшний день данные авиалайнеры выпускаются в Казани малой серией, а также в Ульяновске.

Как рассказали в «Ростехе», самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90. Они сертифицированы и обладают хорошей репутацией. Вместимость авиалайнера составляет 210 пассажиров, дальность полета — до 6,5 тысячи км, что идеально подходит для внутренних полетов.

Фото: tupolev.ru

По данным «Ростеха», самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда «Россия», обеспечивающих авиационные перевозки государственных деятелей, в том числе президента страны, передает ТАСС.

В марте вице-премьер страны Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сообщил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на данном предприятии в год. Заинтересованность в данном авиалайнере уже подтвердили российские авиаперевозчики.

В среду генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Они должны заменить иностранные Boeing и Airbus.

Диана Жиленкова