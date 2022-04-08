Курс евро на Мосбирже упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На 13.38 мск стоимость евро составила 79,98 рубля.

Курс доллара снизился до 75,1 рубля.

Фото: pixabay.com

Накануне евро упал на Мосбирже ниже 83 рублей впервые с 27 декабря 2021 года. Курс доллара тогда же опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля.



Дарья Акимова