Курс евро на Мосбирже упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
На 13.38 мск стоимость евро составила 79,98 рубля.
Курс доллара снизился до 75,1 рубля.
Накануне евро упал на Мосбирже ниже 83 рублей впервые с 27 декабря 2021 года. Курс доллара тогда же опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля.
Дарья АкимоваЭкономика
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