По предварительным итогам переписи, население России составляет 147 млн человек — это много или мало?

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, в России живут 147 миллионов человек, сообщил глава Росстата Павел Малков.

— Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400—500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я думаю, — цитирует его ТАСС.



Окончательные данные о численности населения России будут представлены в мае.

— В июне появится распределение по муниципальным районам и муниципальным образованиям. Потом уже будет появляться информация по возрастному составу, образованию, о национальностях, о владении языками, миграции, коренных малочисленных народах. И так вплоть до декабря, когда появится информация о жилищных условиях и характеристиках рабочей силы. То есть полные итоги всей переписи будут опубликованы до декабря этого года, — рассказал он.

Всероссийская перепись населения, которая должна была пройти в стране еще в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, стартовала 15 октября 2021-го и завершилась 14 ноября. В труднодоступных районах России она продолжалась и в декабре.

147 миллионов человек — это:

На 828 985 тысяч человек больше , чем на 1 января 2021 года — по данным Росстата, численность населения России составляла 146 171 015 человек.

, чем на 1 января 2021 года — по данным Росстата, численность населения России составляла 146 171 015 человек. На 1 833 269 человек больше по сравнению с данными Всероссийской переписи населения — 2002: 145 166 731 человек.

по сравнению с данными Всероссийской переписи населения — 2002: 145 166 731 человек. На 21 319 318 человек больше , чем в 1897 году — первая всеобщая перепись населения Российской империи показала, что тогда на территории страны проживало 125 680 682 человека.

, чем в 1897 году — первая всеобщая перепись населения Российской империи показала, что тогда на территории страны проживало 125 680 682 человека. На 4 094 500 человек больше по сравнению с данными Всероссийской переписи населения в 2010 году — 142 905 200 человек

по сравнению с данными Всероссийской переписи населения в 2010 году — 142 905 200 человек Примерно столько же человек жили в СССР в 1926 году — 147 027 915 человек.

жили в СССР в 1926 году — 147 027 915 человек. На 61 826 923 человека меньше , чем в 1959 году — по итогам переписи, тогда численность населения СССР составляла 208 826 923 человека. Из них 114 113 579 человек — россияне.



, чем в 1959 году — по итогам переписи, тогда численность населения СССР составляла 208 826 923 человека. Из них 114 113 579 человек — россияне. Почти в два раза меньше , чем численность СССР в 1989 году — 285 739 561 человек. Отметим, что русских тогда было 145 155 489 человек — чуть больше, чем на сегодняшний день.



, чем численность СССР в 1989 году — 285 739 561 человек. Отметим, что русских тогда было 145 155 489 человек — чуть больше, чем на сегодняшний день. В 9,6 раза меньше , чем население Индии, которая занимает первое место в мире по этому показателю — 1 424 970 000 человек.



, чем население Индии, которая занимает первое место в мире по этому показателю — 1 424 970 000 человек. В 2,2 раза меньше населения США — 333 449 281 человек.

населения США — 333 449 281 человек. Больше населения Франции и Великобритании, вместе взятых, — там проживает 68 959 599 и 67 647 112 человек соответственно.

вместе взятых, — там проживает 68 959 599 и 67 647 112 человек соответственно. Примерно три Колумбии — численность населения этой страны составляет 49 258 494 человека.

— численность населения этой страны составляет 49 258 494 человека. Больше пяти Австралий — там живут 26 380 000 человек.



Дарья Пинегина