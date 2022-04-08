Исследование: более трети татарстанских работников оценивают эмоциональное состояние на три балла из пяти

33% работников Татарстана оценивают свое эмоциональное состояние на три балла из пяти. Таковы результаты совместного опроса службы исследований hh.ru и сервиса подбора психологов Alter.

Эмоциональное состояние на четыре-пять баллов оценивают 31% жителей республики. 36% респондентов дали один-два балла. Чаще всего такая оценка встречается среди опрошенных в возрасте 25—34 лет (46%). Причем подобное эмоциональное состояние женщины отмечают немного чаще мужчин (44% против 38%).

Фото: Максим Платонов

Более четырех баллов чаще давали представители автобизнеса (53%), сферы закупок (41%) и начинающие специалисты (36%). Эмоциональное состояние на два балла и менее оценивают 69% специалистов индустрии развлечений, искусства, массмедиа, 50% бухгалтеров и 46% работников банковской сферы.

33% опрошенных рассказали, что на их эмоциональное состояние влияет время года. А 20% татарстанцев уверены, что постоянный стресс — это неотъемлемая составляющая жизни.



Согласно результатам другого исследования hh.ru, 88% татарстанцев считают, что постоянный стресс на работе может стать причиной увольнения. Наименьшая устойчивость к стрессу на работе оказалась у представителей банковской и финансовой сферы — 96%.

Диана Жиленкова