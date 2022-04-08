Минниханов наградил спортсменов «Синтеза»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ватерпольную команду «Синтез» с победой в чемпионате России в сезоне 2021/2022 гг. Спортсменам вручили государственные награды и благодарности.

— На протяжении всего сезона вы показывали стабильно высокий уровень мастерства и, одержав победы в 26 матчах, заслуженно стали победителями турнира, — заявил Минниханов.

Как отметил президент республики, в Татарстане прилагаются все усилия для достижения высоких результатов и развития спортивной инфраструктуры. По его словам, сегодня в регионе функционируют 263 бассейна. 15 из них соответствуют мировым и российским стандартам.

Фото: president.tatarstan.ru

— Наша задача — чтобы как можно больше бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов и площадок были доступны мальчишкам и девчонкам в каждом дворе. Путь к медалям начинается с ближайшего к дому спортобъекта, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента республики.

В марте казанский «Синтез» в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории выиграл звание чемпиона страны по водному поло. А вчера в столице Татарстана состоялась презентация энциклопедического издания «Синтез водного поло» с участием его автора Ирека Зиннурова. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова