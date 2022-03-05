Итоги дня: Путин и стюардессы, провал гумкоридоров на Украине, ограничение продаж продуктов в одни руки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 5 марта:
- Президент России Владимир Путин сообщил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы страна не вступила в НАТО. По словам лидера РФ, последствия конфликта России и Североатлантического альянса, если бы он произошел, «для всех понятны». Путин добавил, что никакого особого положения на территории РФ вводить не планируется. По его словам, военное положение в стране вводится в случае внешней агрессии, а в России сейчас такой ситуации нет.
- Также президент РФ пообещал в скором времени объявить новые шаги по созданию в РФ единой системы поддержки семей, «от будущих мам до всех детей до 18 лет». Путин добавил, что соответствующий план уже разработан.
- Кроме того, российский лидер поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в том случае, если возмещен ущерб. Он добавил, что власти работают над расширением мер экономической поддержки. Речь идет в том числе о снятии различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в экономике страны экстраординарная и она требует экстраординарных мер. По его словам, соответствующая реакция должна быть «на фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара». Также Песков сообщил, что Путин на следующей неделе проведет совещания по ситуации в экономике.
- Путин заявил, что правительство РФ не может не обращать внимания на заявления киевских властей о желании Украины приобрести ядерный статус. По его словам, это абсолютно реальные угрозы. По мнению президента РФ, тем самым власти Украины ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности.
- Украинский суд заочно арестовал народного артиста РФ Олега Газманова. Как заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, певец подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемого. Венедиктова добавила, что прокуроры Украины начнут процедуру объявления Газманова в международный розыск.
- Боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. По его словам, Россия четко обозначила условия, которые считает необходимыми для урегулирования сложившегося кризиса. Глава ведомства отметил, что украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало встречи.
- X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») вводит ограничение на большие закупки ряда товаров в своих магазинах, а также в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток». Как сообщили в пресс-службе компании, в нескольких российских регионах отмечается значительный рост спроса на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. Отмечается, что у поставщиков есть достаточные запасы товаров, но они не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети.
- Боевики украинского нацистского батальона «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) взорвали дом в Мариуполе. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, под завалами оказались 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Позднее по факту подрыва жилого дома глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ вывели из строя 2 037 объектов военной инфраструктуры, в том числе 71 пункт управления и узлов связи ВСУ, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 61 радиолокационную станцию. За ночь военные Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на 27 км.
- Российские силы за прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка. Уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.
- Утром российская сторона объявила об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи. Их согласовали с украинской стороной. Помимо этого, с 10.00 по мск был объявлен режим тишины. Однако выход мирных жителей и иностранцев из данных городов стали блокировать националисты. Министерство обороны России констатировало, что идея с гуманитарными коридорами провалилась. Позднее в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о выходе 17 граждан Мариуполя к гуманитарному коридору.
- Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинское государство захлестнула волна грабежей и мародерства, в стране резко поднялся уровень преступности. По его словам, зверства нацистов приобрели повсеместный характер. Он отметил, что бандиты бесчинствуют благодаря безнаказанности и фактически стали параллельной властью.
- Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок. Причиной стали «текущие геополитические события». Южнокорейская компания планирует следить за ситуацией, чтобы определить дальнейшие шаги.
- О временном прекращении работы на территории России из-за специальной военной операции РФ на Украине объявила испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka. В РФ функционируют более 500 магазинов группы Inditex. Приостанавливается в том числе и онлайн-торговля.
- Против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ санкции ввели власти Сингапура. Согласно заявлению местного МИД, запрещаются транзакции с криптовалютой, ограничивается поставка предметов двойного назначения. Кроме того, под запрет попадают операции и предоставление финансовых услуг, способствующих сбору средств для правительства России и Центрального банка РФ.
- Тем временем в Черногории заявили о подготовленных санкциях против российских олигархов. Страна готова расширить охват ограничительных мер, чтобы до конца соответствовать внешней политике Евросоюза. Также Черногория готова оказать Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также содействие в вооружении.
- Депутаты Госдумы в скором времени разработают новую редакцию закона, вводящего уголовную ответственность за публикацию фейков о Российской армии. Его действие расширят на Росгвардию и другие подразделения. Как сообщил депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, подразделения Росгвардии принимают участие в операции по демилитаризации Украины и их действия должны быть защищены со стороны закона не менее, чем действия армии.
- В Набережных Челнах эвакуировали персонал и посетителей ТЦ «Арзан». Причиной стал поступивший звонок об угрозе взрыва. На место прибыли спецслужбы. По итогам обследования помещений кинологами угроза не подтвердилась. Затем торговый центр возобновил работу.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике заложена прочная база, которая позволяет справиться со всеми потрясениями в условиях санкций. По его словам, общая задача — это спокойно и последовательно пройти данный этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости. Президент РТ напомнил о важности сплоченности, взаимной поддержки и уверенности в собственных силах.
- Исполняющим обязанности главы Агентства инвестиционного развития РТ на время декретного отпуска Талии Минуллиной назначен Инсаф Галиев. До этого он был первым заместителем главы АИР РТ. Также Галиев работал в Минпромторге РТ с 1999 по 2007 год. До 2012 года возглавлял отдел координации международного и межмуниципального сотрудничества аппарата Казгордумы.
- В Казани на улице Татарстан 40-летний водитель автобуса сбил пенсионерку, которая ожидала транспортное средство на проезжей части. Водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на 67-летнюю жительницу города. Пострадавшую госпитализировали. Как позднее сообщили в Комитете по транспорту Казани, в ДТП есть вина обоих участников.
- В Татарстане около деревни Сафоново пассажирский автобус Казань — Зеленодольск столкнулся с фурой. По данным Минздрава РТ, пострадали четыре человека. Их доставили в Зеленодольскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель грузовика, следуя из Казани в направлении Зеленодольска, повернул налево на участке, где движение разрешалось только прямо. В этот момент рейсовый автобус, движущийся в попутном направлении, столкнулся с ним.
- В Татарстане застройщики временно ограничили продажи в жилых комплексах, которые еще не начали строиться. Также приостановлена реализация новых коммерческих проектов. Отмечается, что по социальной ипотеке ставки повышать не намерены. А Госжилфонд планирует реализовать инвестиционную программу на текущий год.
- В Татарстане на благоустройство общественных пространств в этом году потратят 1,319 млрд рублей. Средства из республиканского бюджета направят на благоустройство парков и скверов в малых городах и исторических поселениях. В списке есть как новые объекты, так и те, благоустройство которых продолжается.
- В Набережных Челнах во время проведения строительно-монтажных работ на 48–летнего рабочего рухнула стена. По предварительной информации, мужчина проводил демонтаж деревянных конструкций. Затем он с другими рабочими начал выбивать из стены анкерный болт. Не выдержав ударов, часть конструкции упала на мужчину. Рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии.
- В Челнах возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 55-летнего местного жителя, который протаранил более 30 автомобилей и пытался сбить сотрудника ГИБДД. Выяснилось, что в тот момент виновник происшествия находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении челнинца под стражу.
- В Набережных Челнах спецслужбой по вопросам похоронного дела стало МАУ «Дирекция городского хозяйства». Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Фарид Салахов. Руководителем дирекции является Минефанис Хабибуллин, который ранее в течение долгих лет возглавлял «Горкоммунхоз». Спецслужба должна оказывать бесплатный перечень услуг по погребению умершего по заявлению родственников.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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