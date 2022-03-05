МВД Татарстана проводит проверку после столкновения грузовика с автобусом
По факту столкновения грузовика Volvo с рейсовым автобусом около деревни Сафоново в Зеленодольском районе Татарстана проводится проверка, сообщает «МВД медиа».
По предварительным данным, водитель грузовика, следуя из Казани в направлении Зеленодольска, повернул налево на участке, где движение разрешалось только прямо. В этот момент рейсовый автобус, движущийся в попутном направлении, столкнулся с ним.
В автобусе в момент происшествия было десять человек. Четверо пассажиров и водитель доставлены для осмотра в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.
Пострадавших осматривают врачи, проводятся все необходимые диагностические процедуры. Решение о госпитализации будет принято после осмотра.
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