МВД Татарстана проводит проверку после столкновения грузовика с автобусом

По факту столкновения грузовика Volvo с рейсовым автобусом около деревни Сафоново в Зеленодольском районе Татарстана проводится проверка, сообщает «МВД медиа».



По предварительным данным, водитель грузовика, следуя из Казани в направлении Зеленодольска, повернул налево на участке, где движение разрешалось только прямо. В этот момент рейсовый автобус, движущийся в попутном направлении, столкнулся с ним.

В автобусе в момент происшествия было десять человек. Четверо пассажиров и водитель доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: realnoevremya.ru

Пострадавших осматривают врачи, проводятся все необходимые диагностические процедуры. Решение о госпитализации будет принято после осмотра.

Маргарита Головатенко