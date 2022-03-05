Комитет по транспорту Казани о сбитой автобусом пенсионерке: есть вина обоих участников ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском Комитете по транспорту прокомментировали инцидент с участием пенсионерки, которую сбил автобус. Отмечается, что в произошедшем есть вина обоих участников ДТП.



— На дороге у остановки образовалась наледь, водитель не справился с управлением и автобус повело. Автобус задел пассажирку задней частью салона — женщина стояла на проезжей части, что также является нарушением ПДД, — говорится в сообщении.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Жителей города призвали соблюдать правила дорожного движения, а также ожидать общественный транспорт на тротуаре, возле остановки.

По данным отдела пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Казани, ДТП произошло накануне на улице Татарстан около дома №9. Пенсионерка ожидала транспорт на проезжей части. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу.

Диана Жиленкова