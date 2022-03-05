Сингапур ввел санкции против российских банков

Власти Сингапура вводят санкции против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, запрещают транзакции с криптовалютой, ограничивают поставку предметов двойного назначения. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

Запрещаются операции и предоставление финансовых услуг, способствующих сбору средств для правительства России и Центрального банка РФ, а также любой организации, принадлежащей или контролируемой ими, а также действующей по их указанию или от имени, передает ТАСС.

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Также власти запрещают поставлять в Россию товары военного назначения, все товары, попадающие под категорию «электроника», «компьютеры», «телекоммуникация и информационная безопасность».

Вчера Южная Корея добилась от Вашингтона права не обращаться к США при экспорте в Россию технологической продукции своих фирм. При этом экспортные ограничения Кореи должны будут соответствовать санкциям других западных стран.



Татьяна Леухина