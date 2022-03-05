Минобороны: российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLOW

Министерство обороны России рассказало о ходе специальной военной операции на Украине. Так, российские силы за прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.

За сутки военные с применением высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.

Силы Донецкой народной республики за ночь продвинулись на 27 км, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Они, как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики «Азова» и «Айдара» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

Тем временем силы Луганской народной республики при поддержке российских сил продолжили вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка

Всего за время операции поражены 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины — 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 61 радиолокационная станция. Также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.



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