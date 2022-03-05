Пушилин: боевики украинского нацистского «Азова» взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек

Боевики украинского нацистского батальона «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) взорвали дом в Мариуполе, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, под завалами находятся 200 человек, большая часть из которых женщины и дети, проинформировало ТАСС.

2 марта официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что боевики «Азова» заминировали завод «Азовсталь» в Мариуполе и намереваются взорвать его.

Он информировал, что Вооруженные силы РФ принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. По его словам, националистические батальоны размещали бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах и готовили провокации. Тогда упоминалось, что националисты минируют и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

4 марта Конашенков сообщал, что украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ. Цель таких провокаций — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова.

Также вчера военное ведомство доложило о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине — наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. По сообщению Минобороны, с начала проведения специальной военной операции на Украине из опасных зон эвакуировали более 149 тысяч человек.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко