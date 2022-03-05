В Челнах на рабочего рухнула стена — Следком проводит проверку

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах во время проведения строительно-монтажных работ 48–летний рабочий получил травмы. По данному факту организована доследственная проверка, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По предварительной информации, мужчина проводил демонтаж деревянных конструкций, которые использовались при проведении ремонтных работ. Затем он с другими рабочими начал выбивать из стены анкерный болт. Не выдержав ударов, часть конструкции упала на мужчину. Пострадавшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в прошлом месяце житель Челнов получил производственную травму в цехе ООО «ТатАгроЛизинг». Мужчина стал чистить аппарат для автоматической лепки пельменей. Однако вместо того, чтобы использовать специальный скребок, он засунул руку в работающий аппарат. В результате ему оторвало левую кисть.



Диана Жиленкова