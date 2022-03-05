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В Народной милиции ДНР сообщили о выходе 17 граждан Мариуполя к гуманитарному коридору

16:46, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Народной милиции ДНР сообщили о выходе 17 граждан Мариуполя к гуманитарному коридору
Фото: Максим Платонов (архив)

В Мариуполе гуманитарным коридором смогли воспользоваться 17 граждан, в том числе пять детей. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, из Волновахи до сих пор никто не вышел. Басурин отметил, что возможность выйти по гуманитарному коридору из этого города по-прежнему предоставлена, передает ТАСС.

Этим утром Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из указанных населенных пунктов. Их согласовали с украинской стороной. Также с 10.00 по мск был объявлен режим тишины.

Позднее стало известно, что к гуманитарным коридорам не смогли добраться порядка 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи. Их не выпускают националисты. В то же время российская сторона выполнила все условия Украины по обеспечению безопасности в этих городах.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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