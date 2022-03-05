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Лавров: Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров

14:59, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров
Фото: kremlin.ru

Россия пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда, — приводит ТАСС его слова.

Россия четко обозначила условия, которые считает необходимыми для урегулирования украинского кризиса. По словам Лаврова, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало встречи.

Фото: посольство России в Белоруссии

В Беловежской пуще позавчера состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Они подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи представителей РФ и Украины должны вестись «в тишине». Он уточнил, что сейчас речи о подписании каких-либо документов между Россией и Украиной не идет. Член украинской делегации, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк вчера сообщал, что новый раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться уже на этих выходных.

Татьяна Леухина
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