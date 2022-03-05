Лавров: Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров

Россия пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда, — приводит ТАСС его слова.

Россия четко обозначила условия, которые считает необходимыми для урегулирования украинского кризиса. По словам Лаврова, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало встречи.

Фото: посольство России в Белоруссии

В Беловежской пуще позавчера состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Они подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи представителей РФ и Украины должны вестись «в тишине». Он уточнил, что сейчас речи о подписании каких-либо документов между Россией и Украиной не идет. Член украинской делегации, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк вчера сообщал, что новый раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться уже на этих выходных.

Татьяна Леухина