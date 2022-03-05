Инсаф Галиев возглавил АИР Татарстана на время декретного отпуска Минуллиной
Инсаф Галиев назначен исполняющим обязанности главы Агентства инвестиционного развития РТ на время декретного отпуска Талии Минуллиной. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее он занимал должность первого заместителя главы АИР РТ. Галиев работал в Минпромторге РТ с 1999 по 2007 год. До 2012 года возглавлял отдел координации международного и межмуниципального сотрудничества аппарата Казгордумы.ОбществоВласть
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