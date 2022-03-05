Новости общества

17:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Инсаф Галиев возглавил АИР Татарстана на время декретного отпуска Минуллиной

08:45, 05.03.2022 1
Инсаф Галиев возглавил АИР Татарстана на время декретного отпуска Минуллиной
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инсаф Галиев назначен исполняющим обязанности главы Агентства инвестиционного развития РТ на время декретного отпуска Талии Минуллиной. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее он занимал должность первого заместителя главы АИР РТ. Галиев работал в Минпромторге РТ с 1999 по 2007 год. До 2012 года возглавлял отдел координации международного и межмуниципального сотрудничества аппарата Казгордумы.

Фото: tida.tatarstan.ru
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    Поздравляю обоих Инсафа - с новой должностью, Талию Ильгизовну - с новым этапом в жизни!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также