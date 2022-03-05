Путин пообещал объявить новые шаги по созданию единой системы поддержки семей

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в РФ единой системы поддержки семей.

«У нас задача стоит выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки [от] будущих мам до всех детей до 18 лет», — приводит слова Путина ТАСС.

Он отметил, что соответствующий план уже выработан: «Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем».

В республике только по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты на меры поддержки семей с детьми ежегодно направляется 24 миллиарда рублей. Если в 2012 году было 24 тысячи многодетных семей, то сегодня 40 944 семьи. Подробное обсуждение проблемы многодетных и приемных семей Татарстана — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко