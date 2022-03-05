В Челнах против мужчины, который протаранил более 30 машин, возбудили уголовное дело

Против 55-летнего жителя Набережных Челнов, повредившего более 30 автомобилей, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что среди поврежденных автомобилей есть транспортные средства, которые принадлежат полицейским. Челнинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По данным СУ СКР по РТ, 2 марта мужчина, находясь в нетрезвом виде, пришел в городской МФЦ. Во время общения с сотрудницей он поругался с ней, после чего поломал оргтехнику. Затем челнинец сел за руль своего автомобиля. Пытаясь скрыться от прибывших на место полицейских, он повредил более 30 машин.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, в ходе задержания мужчина попытался сбить сотрудника ГИБДД. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Вчера стало известно, что виновника происшествия лишили водительских прав. На суде мужчина признался, что находился в неадекватном состоянии, поскольку более 27 часов не ел, не спал и испытывал стресс.

Кроме того, мужчина просил учесть положительную характеристику с места работы в другом городе, где он занимается адвокатской практикой. А в Челнах он неофициально работает таксистом. В город мужчина прибыл по необходимости, поскольку занимается наследством. За последний год таксиста пять раз поощряли за хорошую работу.



Диана Жиленкова