Россия открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

Фото: Максим Платонов (архив)

Для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи открылись гуманитарные коридоры. Они согласованы с украинской стороной, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также сегодня с 10.00 по мск, российской стороной объявляется режим тишины, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранных граждан. В заложниках остаются более 6 тысяч человек.

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные создали коридоры для выхода мирных граждан на Украине. По его словам, сформирован Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на базе Наццентра управления обороной РФ.

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Диана Жиленкова