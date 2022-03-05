В Госдуме предложили расширить закон об ответственности за фейки об армии
Депутаты Госдумы в ближайшее время разработают новую редакцию закона, вводящего уголовную ответственность за публикацию фейков о российской армии. Его действие расширят на Росгвардию и другие подразделения, написал депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
Подразделения Росгвардии участвуют в операции по демилитаризации Украины, и их действия должны быть защищены со стороны закона не менее, чем действия армии.
Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы. Оно будет применяться, если такая информация повлечет за собой тяжкие последствия.
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