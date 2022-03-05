Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе
По факту подрыва жилого дома украинскими националистами в Мариуполе возбудят уголовное дело. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Также необходимо оперативно принять меры, в том числе совместно со следственными органами Донецкой народной республики (ДНР), чтобы определить всех причастных к происшествию преступников, передает ТАСС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после подрыва дома под завалами оказались 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Взрыв организовали боевики украинского нацистского батальона «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело).
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