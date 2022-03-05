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Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе

13:53, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе
Фото: kremlin.ru

По факту подрыва жилого дома украинскими националистами в Мариуполе возбудят уголовное дело. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Также необходимо оперативно принять меры, в том числе совместно со следственными органами Донецкой народной республики (ДНР), чтобы определить всех причастных к происшествию преступников, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после подрыва дома под завалами оказались 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Взрыв организовали боевики украинского нацистского батальона «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело).

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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