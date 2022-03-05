Минобороны РФ: за время спецоперации на Украине поражены более 2 тысяч объектов военной инфраструктуры

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ вывели из строя 2 037 объектов военной инфраструктуры. Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, поражены в том числе 71 пункт управления и узлов связи ВСУ, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 61 радиолокационная станция. Кроме того, ликвидированы 66 самолетов на земле и 16 воздушных судов в воздухе, 708 танков и другая техника.

Конашенков добавил, что за минувшую ночь военные Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на 27 км. ВС РФ продолжают поражать объекты военной инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

Этим утром российская сторона объявила о режиме тишины на Украине. Для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи открылись гуманитарные коридоры. Как отметили в Минобороны РФ, они согласованы с украинской стороной.



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Диана Жиленкова