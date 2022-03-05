Минниханов о санкциях: в Татарстане заложена прочная база, позволяющая справиться со всеми потрясениями

Фото: Максим Платонов

В Татарстане заложена прочная база, позволяющая справиться со всеми потрясениями в условиях санкций. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Он напомнил, что российские власти подготовили решения по смягчению последствий от введенных ограничительных мер. Например, мораторий на проверки МСП, выделение дополнительных средств на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, продление сроков уплаты налогов и др.

Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости, рассказал президент РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов добавил, что в республике начал функционировать оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. Кроме того, определен план по поддержке предприятий и обеспечению местных граждан товарами первой необходимости.

Напомним, оперштаб был сформирован в среду. Его возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики включает в себя четыре основных направления, в том числе поддержка населения, предприятий и отраслей экономики.

Несколько дней назад Минниханов прокомментировал санкции, которые страны Запада вводят в ответ на проведение российский специальной военной операции на Украине. Президент РТ выразил недовольство тем, что отключение некоторых российских банков от SWIFT и закрытие воздушного пространства ряда стран сказывается на обычных гражданах.

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Диана Жиленкова