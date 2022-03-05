Samsung сообщила о приостановке поставок продукции в Россию

Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление южнокорейской компании.

Это связано с «текущими геополитическими событиями». Компания будет следить за ситуацией, чтобы определить дальнейшие шаги.



Фото: flickr.com

Вчера о приостановке поставок продукции в Россию и Белоруссию объявила Intel. Также на этой неделе Apple сообщила о прекращении экспорта в Россию и ограничении использования своих сервисов, в том числе и Apple Pay.



Татьяна Леухина