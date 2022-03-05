Сбитую автобусом в Казани на проезжей части пенсионерку госпитализировали

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана 40-летний водитель автобуса сбил пенсионерку. Об этом сообщили отделе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне на улице Татарстан около дома №9. По предварительной информации, 67-летняя жительница города ожидала автобус на проезжей части. Водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего за прошедшие сутки в Казани произошло более 230 ДТП. В трех из них есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешеходов и одно столкновение.



В феврале в Зеленодольске местный житель сбил пенсионерку. ДТП произошло, когда водитель передвигался задним ходом. Позади машины находилась 77-летняя местная жительница. Не убедившись в безопасности маневра, водитель сбил ее. Пострадавшую отправили в больницу.



Диана Жиленкова