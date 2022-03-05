Татарстан вольет еще 1,3 миллиарда рублей на благоустройство парков и скверов — перечень объектов

В списке как новые объекты, так и те, благоустройство которых продолжается

Как выяснило «Реальное время», на благоустройство общественных пространств в этом году потратят 1,319 млрд рублей. Деньги из бюджета республики направят на благоустройство парков и скверов в ее малых городах и исторических поселениях. К последним относятся победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год — на эти цели из общей суммы выделяется 376,25 млн рублей.

Приводим полный список объектов — среди них есть и новые, и те, благоустройство которых продолжается:

Сквер по ул. Мазилина в пгт. Аксубаево (четвертая очередь).

Советская площадь и ул. Большая в Арске (пятая очередь).

Центральная площадь на ул. Р. Люксембург в Кукморском районе (третья очередь).

Набережная р. Нурминки в Кукморском районе (третья очередь).

Набережная р. Вятки в Мамадыше (третья очередь).

Парк «Кондурча» в Нурлате (вторая очередь).

Детский городок в с. Пестрецы (вторая очередь).

Фото: скриншот / park.tatar

Парк по ул. З. Юсупова в пгт. Богатые Сабы в Сабинском районе (третья очередь).

Историческая часть ул. Ленина «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» в Тетюшах (вторая очередь).

Пруд в с. Баландыш в Тюлячинском районе (вторая очередь).

Фото: скриншот / park.tatar

Центральная площадь в Чистополе (вторая очередь).

Благоустройство набережной оз. Иске-Идель на ул. Центральной в с. Актаныш.

Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани в Елабуге (вторая очередь).

Бульвар Интернационалистов в Менделеевске (вторая очередь).

Фото: скриншот / park.tatar

Парк им. В.И. Ленина на ул. К. Маркса в Мензелинске (вторая очередь).

Экстрим-парк на ул. Мурадьяна в Нижнекамске (вторая очередь).

Школьный бульвар в пгт. Камские Поляны в Нижнекамске (вторая очередь).

Фото: скриншот / park.tatar

Парк «Прибрежный» на пр. Чулман в Набережных Челнах (вторая очередь).

улица Карла Маркса в Агрызе.

Фото: скриншот / park.tatar

Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске.

Объект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске.

Каркас общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах.

Кукморские витрины в Кукморском районе, центральные городские улицы Кукмора — ул. Ворошилова и ул. Ленина.

Городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.

Набережная р. Черной в Азнакаево (вторая очередь).

(вторая очередь). Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советской) в Альметьевске (территория по ул. Ризы Фахретдина, ограниченная улицами Герцена и Советской») (вторая очередь).

Фото: скриншот / park.tatar

Внутриквартальный бульвар мкр. Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул. Бигаш) в Альметьевске (вторая очередь);

Прилегающая территория по ул. М. Джалиля к центральному водоему в Бугульме (вторая очередь).

Парк «Мэхэббэт» на ул. Набережной в Лениногорске (вторая очередь).

Парк «Спортивный» на ул. Пушкина в с. Муслюмово (вторая очередь).

Сквер «100-летия ТАССР» на ул. Лесной в пгт. Джалиль в Сармановском районе (вторая очередь).

Улица Советская в с. Черемшан (вторая очередь).

Еще накануне сообщалось, что в Казани планируют благоустроить «Сад рыбака», расположенный в Адмиралтейской слободе. Основной акцент будет сделан на фонтане в сквере, где восстановят скульптуру рыбака. Саду хотят вернуть былую форму. Здесь воссоздадут вазоны, обустроят спортивную зону с тренажерами, а также появится футбольное поле с амфитеатром и теннисный корт. А летом горожане смогут смотреть фильмы под открытым небом.

В прошлом году объемы были больше

Всего в рамках создания комфортной городской среды в Татарстане в этом году запланировано благоустройство 33 парков и скверов. Кроме этого, планируется благоустройство туристической инфраструктуры для объекта «Тюбетей Tауэр» в Вернеуслонском районе, создание инфраструктуры для жилых комплексов в Казани и Набережных Челнах.

В прошлом году объемы были больше — потратили 1,95 млрд рублей, а работы планировались в 57 общественных пространствах республики. Ремонт проводился в парках и скверах в Альметьевском, Аксубаевском, Балтасинском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Тукаевском, Сармановском, Черемшанском районах Татарстана.

Работы в общественных пространствах ведутся по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Маргарита Головатенко