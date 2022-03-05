Татарстан вольет еще 1,3 миллиарда рублей на благоустройство парков и скверов — перечень объектов
В списке как новые объекты, так и те, благоустройство которых продолжается
Как выяснило «Реальное время», на благоустройство общественных пространств в этом году потратят 1,319 млрд рублей. Деньги из бюджета республики направят на благоустройство парков и скверов в ее малых городах и исторических поселениях. К последним относятся победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год — на эти цели из общей суммы выделяется 376,25 млн рублей.
Приводим полный список объектов — среди них есть и новые, и те, благоустройство которых продолжается:
- Сквер по ул. Мазилина в пгт. Аксубаево (четвертая очередь).
- Советская площадь и ул. Большая в Арске (пятая очередь).
- Центральная площадь на ул. Р. Люксембург в Кукморском районе (третья очередь).
- Набережная р. Нурминки в Кукморском районе (третья очередь).
- Набережная р. Вятки в Мамадыше (третья очередь).
- Парк «Кондурча» в Нурлате (вторая очередь).
- Детский городок в с. Пестрецы (вторая очередь).
- Парк по ул. З. Юсупова в пгт. Богатые Сабы в Сабинском районе (третья очередь).
- Историческая часть ул. Ленина «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» в Тетюшах (вторая очередь).
- Пруд в с. Баландыш в Тюлячинском районе (вторая очередь).
- Центральная площадь в Чистополе (вторая очередь).
- Благоустройство набережной оз. Иске-Идель на ул. Центральной в с. Актаныш.
- Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани в Елабуге (вторая очередь).
- Бульвар Интернационалистов в Менделеевске (вторая очередь).
- Парк им. В.И. Ленина на ул. К. Маркса в Мензелинске (вторая очередь).
- Экстрим-парк на ул. Мурадьяна в Нижнекамске (вторая очередь).
- Школьный бульвар в пгт. Камские Поляны в Нижнекамске (вторая очередь).
- Парк «Прибрежный» на пр. Чулман в Набережных Челнах (вторая очередь).
- улица Карла Маркса в Агрызе.
- Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске.
- Объект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске.
- Каркас общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах.
- Кукморские витрины в Кукморском районе, центральные городские улицы Кукмора — ул. Ворошилова и ул. Ленина.
- Городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.
- Набережная р. Черной в Азнакаево (вторая очередь).
- Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советской) в Альметьевске (территория по ул. Ризы Фахретдина, ограниченная улицами Герцена и Советской») (вторая очередь).
- Внутриквартальный бульвар мкр. Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул. Бигаш) в Альметьевске (вторая очередь);
- Прилегающая территория по ул. М. Джалиля к центральному водоему в Бугульме (вторая очередь).
- Парк «Мэхэббэт» на ул. Набережной в Лениногорске (вторая очередь).
- Парк «Спортивный» на ул. Пушкина в с. Муслюмово (вторая очередь).
- Сквер «100-летия ТАССР» на ул. Лесной в пгт. Джалиль в Сармановском районе (вторая очередь).
- Улица Советская в с. Черемшан (вторая очередь).
Еще накануне сообщалось, что в Казани планируют благоустроить «Сад рыбака», расположенный в Адмиралтейской слободе. Основной акцент будет сделан на фонтане в сквере, где восстановят скульптуру рыбака. Саду хотят вернуть былую форму. Здесь воссоздадут вазоны, обустроят спортивную зону с тренажерами, а также появится футбольное поле с амфитеатром и теннисный корт. А летом горожане смогут смотреть фильмы под открытым небом.
В прошлом году объемы были больше
Всего в рамках создания комфортной городской среды в Татарстане в этом году запланировано благоустройство 33 парков и скверов. Кроме этого, планируется благоустройство туристической инфраструктуры для объекта «Тюбетей Tауэр» в Вернеуслонском районе, создание инфраструктуры для жилых комплексов в Казани и Набережных Челнах.
В прошлом году объемы были больше — потратили 1,95 млрд рублей, а работы планировались в 57 общественных пространствах республики. Ремонт проводился в парках и скверах в Альметьевском, Аксубаевском, Балтасинском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Тукаевском, Сармановском, Черемшанском районах Татарстана.
Работы в общественных пространствах ведутся по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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