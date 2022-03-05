Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления
Президент России Владимир Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в том случае, если возмещен ущерб, сообщает ТАСС.
Он отметил, что правительство РФ работает над расширением мер экономической поддержки. Это касается в том числе снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.
Путин сообщил, что решение об избавлении людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления уже принято.
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