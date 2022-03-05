Песков: экономический бандитизм со стороны других стран требует соответствующей реакции от России

Экстраординарная ситуация в экономике требует экстраординарных мер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас верстаются планы по поддержке российской экономики в условиях санкций — в том числе идут ежедневные консультации правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ситуация в экономике сейчас, по словам Пескова, экстраординарная, она требует экстраординарных мер.

— На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция, — цитирует Пескова ТАСС.

«Путин не актер, он президентом работает»

Говоря о рабочем графике Путина, Песков отметил, что в предстоящие праздничные дни 6—8 марта по случаю Международного женского дня президент России будет работать.

— Пока [публичных] мероприятий нет, но планы исключительно рабочие, там есть и телефонные переговоры, сейчас уже запланированы. То есть рабочие дни; сейчас, конечно, не до выходных, — сказал представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru

Рассказал он и о том, почему Кремль не показывает в эфире кадры переговоров Путина по телефону.

— Дело в том, что все-таки Путин не актер, он президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону, тем более в такое сложное время, — сказал Песков.

Путин, как сообщил его пресс-секретарь, на следующей неделе проведет совещания по ситуации в экономике.

«Время нелегкое, вы видите»

Песков прокомментировал и нашумевший закон о наказании за фейки о Вооруженных силах России.

— Время нелегкое, вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано, — добавил он.

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