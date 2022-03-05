Новости происшествий

17:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Зеленодольском районе Татарстана пассажирский автобус столкнулся с фурой — есть пострадавшие

11:08, 05.03.2022
В Зеленодольском районе Татарстана пассажирский автобус столкнулся с фурой — есть пострадавшие
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вблизи деревни Сафоново пассажирский автобус Казань — Зеленодольск столкнулся с фурой. Очевидцы ДТП делятся видеокадрами с места происшествия в социальных сетях.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ, пострадали четыре человека. Их доставили в Зеленодольскую ЦРБ. Пострадавших осматривают врачи, проводятся все необходимые диагностические процедуры. Решение о госпитализации будет принято после осмотра.

В январе Новошешминском районе республики произошло массовое ДТП: рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. От полученных травм скончался водитель автобуса.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также