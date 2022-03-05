В Зеленодольском районе Татарстана пассажирский автобус столкнулся с фурой — есть пострадавшие

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вблизи деревни Сафоново пассажирский автобус Казань — Зеленодольск столкнулся с фурой. Очевидцы ДТП делятся видеокадрами с места происшествия в социальных сетях.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ, пострадали четыре человека. Их доставили в Зеленодольскую ЦРБ. Пострадавших осматривают врачи, проводятся все необходимые диагностические процедуры. Решение о госпитализации будет принято после осмотра.



В январе Новошешминском районе республики произошло массовое ДТП: рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. От полученных травм скончался водитель автобуса.



Диана Жиленкова