Конор Макгрегор готов купить «Челси» у Абрамовича за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов — это много или мало?

Боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича.

— Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, — написал экс-чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях.



26 февраля Роман Абрамович из-за попадания под санкции передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. А через несколько дней заявил о продаже клуба:

— Как я уже говорил, я всегда принимал решения исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Россиянин купил «Челси» в 2003 году. В 2012 году ФК впервые за свою историю выиграл Лигу чемпионов. В 2021 году это произошло снова, и «Челси» снова стал лучшим клубом в Европе. При Абрамовиче он пять раз выигрывал чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии, дважды — Лигу Европы.

1,5 миллиарда фунтов стерлингов за «Челси» — это:

209,9 миллиарда рублей, или $1,9 миллиарда, или €1,8 миллиарда.

В 10,7 раза больше суммы, за которую Абрамович купил клуб в 2003 году — 140 миллионов фунтов.

На 100 миллионов фунтов меньше долга «Челси» перед российским миллиардером — 1,51 миллиарда фунтов. Это долг Абрамович уже простил.

На 900 миллионов фунтов меньше стоимости, в которую клуб прямо сейчас оценивает портал Goal.com — 2,6 миллиарда фунтов.

На 2,5 миллиарда фунтов меньше, чем изначально хотел получить Абрамович — около 4 миллиардов.

На $1,3 миллиарда меньше стоимости «Челси» по версии Forbes в 2021 году — $3,2 млрд. Это седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира.

И в несколько раз меньше стоимости самых дорогих клубов в мире — «Реала» и «Барселоны». Тот же Forbes оценил каждый в $4,7 миллиарда.

На 3,6 миллиарда фунтов меньше, чем стоит контракт Английской Премьер-лиги, где играет «Челси», с национальными телевещателями — 5,1 миллиарда фунтов. Он рассчитан до 2025 года.

Дарья Пинегина