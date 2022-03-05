Минобороны РФ: националисты не выпускают жителей Мариуполя и Волновахи к гуманитарным коридорам

К открытым гуманитарным коридорам не смогли добраться 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи. Об этом рассказал глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, из данных городов мирных жителей и иностранцев не выпускают националисты. Мизинцев отметил, что российская сторона выполнила все условия Украины по обеспечению безопасности в этих населенных пунктах.

По данным Минобороны РФ, боевики националистических батальонов удерживают в заложниках в качестве живого щита порядка 5 тысяч иностранных граждан. Отмечается, что нацбатальоны избили несколько пакистанских студентов, пытавшихся покинуть город Сумы.

Всего с начала спецоперации РФ на Украине эвакуированы свыше 156 тысяч человек, в том числе более 41,5 тысячи детей. В общей сложности государственную границу пересекли 17,3 тысячи личных автомобилей, в том числе 924 — за минувшие сутки, передает ТАСС.

Сегодня утром российская сторона объявила об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи. Их согласовали с украинской стороной. Помимо этого, с 10.00 по мск был объявлен режим тишины.



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Диана Жиленкова