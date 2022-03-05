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Путин: никакого особого положения на территории России вводить не планируется

16:27, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин: никакого особого положения на территории России вводить не планируется
Фото: kremlin.ru

Никакого особого положения на территории РФ вводить не планируется, сообщил президент России Владимир Путин.

Он заявил, что военное положение в стране вводится в случае внешней агрессии, а в России сейчас такой ситуации нет. Путин выразил надежду, что такой ситуации в России не будет наблюдаться и в будущем.

Российский лидер упомянул, что извне предпринимаются попытки раскачать российское общество, сообщает ТАСС.

Также Путин объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По его словам, ее нейтральный статус нужен, чтобы страна не вступила в НАТО.

Маргарита Головатенко
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