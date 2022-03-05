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Путин: нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО

16:18, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин: нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По его словам, ее нейтральный статус нужен, чтобы страна не вступила в НАТО.

«Последствия конфликта России и НАТО, если бы он произошел, для всех понятны», — приводит слова российского лидера ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Ранее Путин отмечал, что урегулирование ситуации на Украине через переговоры возможно при определенных условиях.

Маргарита Головатенко
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