Путин: нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По его словам, ее нейтральный статус нужен, чтобы страна не вступила в НАТО.

«Последствия конфликта России и НАТО, если бы он произошел, для всех понятны», — приводит слова российского лидера ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Ранее Путин отмечал, что урегулирование ситуации на Украине через переговоры возможно при определенных условиях.

Маргарита Головатенко