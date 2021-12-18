Главное о коронавирусе на 18 декабря: в Татарстане продлят работу общепита, COVID-free праздники

Фото: Максим Платонов

Общепиту Татарстана разрешили работать до 1.00, а в новогоднюю ночь — до 3.00

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 86 заболевших COVID-19. Всего на 18 декабря в республике зафиксировали 41 474 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 538 человек, в том числе 224 — за последние сутки. Всего умерли 1 368 человек.

В Татарстане разрешили работу общепита в новогодние праздники до часа ночи. Соответствующее постановление Кабмина РТ позволяет заведениям с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. А в новогоднюю ночь в ресторане можно будет гулять до 3.00.

В Татарстане пожилых людей начнут прививать от COVID-19 на дому. Это будут делать медики, высвободившиеся после закрытия нескольких прививочных пунктов. Как рассказал главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов, в республике привито около 60% людей старше 65 лет.

В РТ рассказали об ограничительных мерах, которые необходимо соблюдать на детских новогодних праздниках. Так, на них будут пускать только родителей с QR-кодом. На театральных представлениях в зрительных залах возможна заполняемость не более 70%. А на елках, которые проводят в холлах, на каждого посетителя праздника должно приходиться минимум 4 квадратных метра — чтобы оставалась социальная дистанция.

Фото: Роман Хасаев

Тем временем в республике продолжается проверка соблюдения антиковидных мер на предприятиях. Так, за последнюю неделю в 15% проверенных объектов нашли нарушения. Выписаны штрафы на общую сумму 554 тысячи рублей. В общей сложности за неделю в Татарстане проверили 292 объекта, нарушения нашли в 42. Деятельность семи объектов и вовсе приостановили.

Продолжают в РТ проверять и соблюдение QR-режима в общественном транспорте. С момента их введения в республике поймали больше 17 тысяч нарушителей. По 133 случаям нарушений были составлены протоколы. В общей сложности проверки прошли в 19 тысячах транспортных средств. За период с 13 по 17 декабря без QR-кода в общественном транспорте пытались проехать 448 горожан.

В Татарстане пока не обнаружен новый штамм COVID-19 «омикрон». В республике обследовали 144 человека, которые прилетели из стран, где были выявлены случаи заражения этим штаммом. Все результаты оказались отрицательными. Но тем, кто прибывает в республику из десяти государств, относящихся к особой зоне риска по «омикрону», нужно соблюдать 14-дневную изоляцию.

В Татарстане в последние несколько недель снижается заболеваемость COVID-19. Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, в республике уровень тестирования населения на коронавирус остается на высоком уровне. Так, всех лиц с подозрением на ОРВИ тестируют и на коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Татарстане коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократили вдвое с начала ноября. Таким образом, количество коек уменьшилось с 7,5 тысячи до около 3,5 тысячи. Некоторые больницы вернулись к обычной деятельности. Но если будет нужно, ковидные койки вновь развернут.

Патяшина заявила, что в республике до Нового года систему QR-кодов не отменят. По ее словам, это вынужденные меры, которые, конечно, не радуют татарстанцев. Но они крайне необходимы.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 251 612 жителей республики. А полный курс вакцинации (получили оба компонента вакцины) завершили 1 857 896 татарстанцев.

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Инфекция унесла жизни женщин 1949, 1940, 1946, 1951 годов рождения и мужчины 1961 года рождения. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 368 жителей республики.



Накануне в Казани завершили работу несколько пунктов вакцинации. В их число вошли пункты, расположенные в «Мегастрое», здании закрывшегося аквапарка «Барионикс», Сбербанке и др. Кроме того, круглосуточный пункт вакцинации в ТЦ «Мега» перешел на дневной режим работы. Его можно посещать с 8.00 до 20.00.

Татьяна Сенюхина, медицинский психолог ДРКБ, в интервью «Реальному времени» дала советы для родителей, как подготовить маленьких детей к празднику, сохранять ли в них веру в Деда Мороза и как реагировать на просьбу о дорогих подарках.

Фото: morozded.com

Россиянам рекомендуют проводить новогодние мероприятия в формате COVID-free

За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса, выздоровел 38 041 человек. Число зараженных выросло до 10 186 823 человек, а выздоровевших — до 8 952 266 человек.



Зафиксировано 1 076 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 296 180 человек.



За последние сутки проведено 546 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 565 912 человек.

С завтрашнего дня в России ограничивается въезд иностранцев, проживающих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Прибывающие из этого государства должны соблюдать двухнедельную изоляцию и дважды пройти ПЦР-тестирование.

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу приблизился к отметке в 58,2%. Наибольшие показатели продемонстрировали Севастополь (88,7%), Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург и Подмосковье (более 75%). Всего прививку от COVID-19 сделали 76 523 086 россиян, полный курс вакцинации завершили 70 831 362 жителей страны.



Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране исследуют эффективность отечественных вакцин против омикрон-штамма до конца этого года. А Владимир Путин сообщил, что вакцина «Спутник V» более эффективна против «омикрона», чем другие препараты. По его словам, окончательную оценку ученые дадут в скором времени.

Об эффективности российских вакцин против «омикрона» высказался и глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, схема вакцинации «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» обеспечивает полную защиту от нового штамма COVID-19. Причем эффективность этих препаратов находится на том же уровне, что и защита против дельта-варианта коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Тем временем Путин призвал соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники. По его словам, обычно об антиковидных мерах жители страны забывают после первого тоста, но это не тот случай, когда следует так поступать. Такой же позиции придерживается и вице-премьер Татьяна Голикова. Она рекомендовала проводить новогодние мероприятия в формате COVID-free, чтобы не допустить витка заболеваемости коронавирусом.

Также Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах. Президент напомнил, что закон об обязательном наличии сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры был принят Госдумой в первом чтении.

Тем временем глава РФ отметил восстановление российской экономики от последствий коронавируса в середине текущего года. Об этом свидетельствуют объективные индикаторы. На докризисный уровень вышли и показатели занятости. По мнению Путина, быстрое восстановление экономики говорит об эффективной работе всего делового сообщества страны. Президент ответил, что многие российские бизнесмены продемонстрировали ответственность за свои коллективы.

Фото: kremlin.ru

В России в гражданский оборот выпустили первые 12 тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н». Выпущенные препараты предназначены для проведения третьей фазы клинических исследований.

В Египте выявили троих зараженных штаммом «омикрон»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 273 668 314 человек, 5 344 177 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 706 733). На второй строчке — Индия (34 726 049), на третьей — Бразилия (22 204 941), на четвертой — Великобритания (11 254 404), на пятой — Россия (9 982 735, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (805 823). За ними следуют Бразилия (617 395), Индия (476 869), Мексика (297 356), Россия (289 292).

Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что в случае с омикрон-штаммом переболевшие коронавирусом люди могут в пять раз чаще, по сравнению с дельта-вариантом, повторно заражаться COVID-19. При распространении последнего естественный иммунитет защищал в 85% случаев, но в случае «омикрона» этот показатель снизился до 19%. Зато исследователи отметили, что сведений о том, что новый штамм менее опасен, чем дельта, пока нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 Covovax. Ее производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax. Как заявили в ВОЗ, препарат соответствует необходимым стандартам, его польза перевешивает любые риски и вакцина может применяться по всему миру.

Фото: indianexpress.com

В ЮАР количество госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось до 1,7% на фоне распространения штамма «омикрон». Во время преобладания дельта-варианта COVID-19 этот показатель составлял 19%. Но несмотря на сокращение числа госпитализаций, в целом сохраняется высокий уровень заболеваемости. Вторую неделю в ЮАР каждый день заражаются более 20 тысяч граждан, а при «дельте» ежесуточный показатель составлял около 4,4 тысячи заболевших.

В США суд Огайо одобрил обязательную вакцинацию от коронавируса работников крупных компаний. Против такой инициативы ранее выступали 11 штатов, в том числе Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота и др. Теперь дело перешло на рассмотрение Верховного суда США, вердикт которого станет окончательным решением. Заседание запланировано на 4 января 2022 года.



В Южной Корее семимесячного младенца по ошибке привили от коронавируса вместо гриппа. Ему ввели вакцину Moderna. Доза была предназначена для матери ребенка. Сам инцидент произошел еще осенью, у малыша не обнаружили никаких побочных эффектов. Но несмотря на это, родители младенца все же обратились в суд и потребовали компенсацию за врачебную ошибку.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» обнаружили и в Египте. Положительные тесты оказались у трех приехавших из-за рубежа. У двоих вообще не наблюдаются симптомы вируса, у одного заболевание протекает в легкой форме. Все заразившиеся отправлены на изоляцию, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими.

Фото: tourprom.ru

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки заявили, что заболевшие COVID-19 после прививки получают сильный иммунитет. Как отметили исследователи, антитела, измеренные в образцах крови вакцинированных в случаях прорыва инфекции, были одновременно и более обильными, и гораздо эффективнее.

Диана Жиленкова