Путин призвал соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин призвал россиян прислушаться к эпидемиологам и соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники.

Фото: realnoevremya.ru

«После первого тоста обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай», — приводит слова президента «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.



Ольга Шагиева