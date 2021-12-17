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Путин призвал соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники

14:46, 17.12.2021
Путин призвал соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал россиян прислушаться к эпидемиологам и соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники.

Фото: realnoevremya.ru

«После первого тоста обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай», — приводит слова президента «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.

Ольга Шагиева
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