Путин призвал соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин призвал россиян прислушаться к эпидемиологам и соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники.
«После первого тоста обычно забывают о мерах предосторожности, но это не тот случай», — приводит слова президента «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.
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