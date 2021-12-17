Новости общества

15:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Голикова заявила, что эффективность российских вакцин от «омикрона» оценят до конца этого года

14:38, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова заявила, что эффективность российских вакцин от «омикрона» оценят до конца этого года
Фото: Максим Платонов (архив)

В России оценят эффективность отечественных вакцин против нового штамма COVID-19 «омикрон» до конца текущего года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне вице-премьер сообщила, что если в стране потребуется новая вакцина от штамма «омикрон», ее зарегистрируют по особой процедуре в связи с чрезвычайной ситуацией.

Фото: Максим Платонов

Также вчера Голикова допустила, что срок ревакцинации от коронавируса может быть сокращен. Более точную информацию об этом можно будет получить после исследования учеными «омикрона». По словам вице-премьера, в других странах, где новый штамм уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также