Голикова заявила, что эффективность российских вакцин от «омикрона» оценят до конца этого года

Фото: Максим Платонов (архив)

В России оценят эффективность отечественных вакцин против нового штамма COVID-19 «омикрон» до конца текущего года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне вице-премьер сообщила, что если в стране потребуется новая вакцина от штамма «омикрон», ее зарегистрируют по особой процедуре в связи с чрезвычайной ситуацией.



Фото: Максим Платонов

Также вчера Голикова допустила, что срок ревакцинации от коронавируса может быть сокращен. Более точную информацию об этом можно будет получить после исследования учеными «омикрона». По словам вице-премьера, в других странах, где новый штамм уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев.

Диана Жиленкова