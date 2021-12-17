Патяшина: за последнюю неделю в Татарстане заболеваемость COVID-19 снизилась на 18%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане постепенно снижается количество заболевших коронавирусом. Положительная динамика наблюдается в течение последних четырех недель. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в республике снизилась на 18%. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Также в РТ сохраняется высокий уровень тестирования населения на коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведено 12 153 исследования. Патяшина напомнила, что всех лиц с подозрением на ОРВИ обследуют на COVID-19.

В то же время республика находится в подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппа. За последнюю неделю выявили 25 634 заболевших. Патяшина добавила, что в республику поступило более 1 млн вакцин от гриппа.

Диана Жиленкова