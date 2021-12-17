С момента введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана выявили более 17 тысяч нарушителей

В Татарстане продолжаются проверки соблюдения QR-режима в общественном транспорте. С момента введения такой меры проверено более 19 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.

По его словам, выявлено более 17 тысяч нарушителей. По 133 случаям нарушения были составлены протоколы.

Сидоров добавил, что количество оставшихся заблокированными транспортных карт составило 620 штук. Это 0,8% от общего числа пополненных на декабрь карт.

Диана Жиленкова