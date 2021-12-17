Первые 12 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона-Н» выпущены в гражданский оборот

Первые 12 тысяч доз российской вакцины «Эпиваккорона-Н» выпущены в гражданский оборот в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее разработчиков.

Согласно имеющимся данным, эти дозы предназначены для проведения третьей фазы клинических исследований.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» не будут модернизировать под новые штаммы коронавируса. По словам гендиректора научного центра «Вектор» Рината Максютова, она эффективно работает против всех новых вариантов вируса. Потенциально эффективно она сработает и против нового штамма «омикрон».



Дарья Акимова