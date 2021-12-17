В Роспотребнадзоре по РТ рассказали об ограничениях на детских новогодних праздниках

В Татарстане продолжают действовать ограничительные мероприятия по недопущению распространения COVID-19. Например, на новогодние детские мероприятия будут допущены только переболевшие либо вакцинированные от коронавируса родители. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Также на театральных представлениях допускается заполняемость не более 70%. Если новогоднее мероприятие организовано в холле, то обязательным условием является наличие 4 кв. м на каждого присутствующего. Также обязательны соблюдение масочного режима, дезинфекционные мероприятия и др.

Диана Жиленкова