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В Роспотребнадзоре по РТ рассказали об ограничениях на детских новогодних праздниках

12:26, 17.12.2021
В Роспотребнадзоре по РТ рассказали об ограничениях на детских новогодних праздниках
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане продолжают действовать ограничительные мероприятия по недопущению распространения COVID-19. Например, на новогодние детские мероприятия будут допущены только переболевшие либо вакцинированные от коронавируса родители. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Также на театральных представлениях допускается заполняемость не более 70%. Если новогоднее мероприятие организовано в холле, то обязательным условием является наличие 4 кв. м на каждого присутствующего. Также обязательны соблюдение масочного режима, дезинфекционные мероприятия и др.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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