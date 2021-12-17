В Казани с 13 по 17 декабря 448 человек пытались проехать в общественном транспорте без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В период с 13 по 17 декабря в Казани 448 человек пытались проехать в городском общественном транспорте без QR-кодов. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

За эти пять дней в общественном транспорте выявили 269 граждан без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19. По этой же причине в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы не пропустили 179 человек.

Всего в транспорте за указанный выше период были проведены проверки 2 284 раза. В автобусах выявили 203 пассажира без QR-кодов, к поездке не допустили 141 человека. В троллейбусы, трамваи и метро хотели пройти 66 казанцев без кодов, 38 жителей не допущены в электротранспорт.

Фото: Максим Платонов

Ранее исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Алексей Сидоров сообщил, что с момента введения QR-кодов в общественном транспорте РТ выявили более 17 тысяч нарушителей.

Дарья Акимова