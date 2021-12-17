Новости общества

16:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» обеспечивает полную защиту от «омикрона»

16:24, 17.12.2021 1
Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» обеспечивает полную защиту от «омикрона»
Фото: Максим Платонов

Схема иммунизации российскими вакцинами от коронавируса «Спутник V» и затем «Спутником Лайт» обеспечивает полную защиту от штамма «омикрон». Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ученые будут предлагать Министерству здравоохранения использовать уже разработанную стратегию и сосредоточить усилия на массовой иммунизации по отработанной схеме.

Фото: Максим Платонов

Гинцбург отметил, что эффективность отечественных вакцин против омикрон-штамма находится на том же уровне, что и защита против дельта-варианта COVID-19, передает ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» дает больший эффект против штамма «омикрон» по сравнению с другими вакцинами. Окончательную оценку должны дать ученые уже в скором времени.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:41
    М.б. "омикрон" даст защиту от "спутников" ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан