Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: «Спутник V» эффективней против штамма «омикрон», чем другие вакцины

15:48, 17.12.2021
Путин: «Спутник V» эффективней против штамма «омикрон», чем другие вакцины
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективней против штамма «омикрон», чем другие вакцины.

Окончательную оценку дадут ученые в ближайшее время.

Фото: kremlin.ru

«Кстати говоря, наш «Спутник V» [...] работает хорошо, и порою даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие [вакцины]», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он заявил, что Россия будет готова «поделиться» препаратами для бустерной вакцинации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в России оценят эффективность отечественных вакцин против нового штамма COVID-19 «омикрон» до конца текущего года.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан