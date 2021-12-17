Путин: «Спутник V» эффективней против штамма «омикрон», чем другие вакцины

Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективней против штамма «омикрон», чем другие вакцины.

Окончательную оценку дадут ученые в ближайшее время.

Фото: kremlin.ru

«Кстати говоря, наш «Спутник V» [...] работает хорошо, и порою даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие [вакцины]», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он заявил, что Россия будет готова «поделиться» препаратами для бустерной вакцинации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в России оценят эффективность отечественных вакцин против нового штамма COVID-19 «омикрон» до конца текущего года.



Ольга Шагиева