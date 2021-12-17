В Татарстане свернули половину коек в связи со снижением заболеваемости COVID-19

В Татарстане коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократили вдвое с начала ноября. Тогда было развернуто максимальное количество коек, — с 7,5 тысяч до более 3,5 тысяч, сообщил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Часть медицинских организации перешла на штатный режим работы. При этом при необходимости Минздрав готов вновь развернуть койки для пациентов с коронавирусом.

Фото: mos.ru

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина констатировала снижение заболеваемости COVID-19 в течение 3-4 недель. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина