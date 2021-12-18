В ВОЗ одобрили экстренное применение вакцины Covovax

Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 Covovax, производителем которой выступает Институт сыворотки Индии.

Как говорится в заявлении ВОЗ, Институт сыворотки Индии производит препарат по лицензии американской компании Novavax. Covovax является частью портфеля средств COVAX, что стимулирует иммунизацию большего числа граждан в государствам с низким уровнем дохода.

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ отметили, что препарат соответствует стандартам организации по защите от коронавируса. Его польза перевешивает любые риски и она может применяться во всем мире, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад сообщалось, что ВОЗ планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале следующего года. Пока в организации ожидают досье, которые российская сторона должна предоставить до конца этого года.

Диана Жиленкова