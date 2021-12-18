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Голикова рекомендовала организовать новогодние мероприятия в формате COVID-free

07:18, 18.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова рекомендовала организовать новогодние мероприятия в формате COVID-free
Фото: Максим Платонов

Новогодние каникулы не должны привести к витку заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, чтобы этого не случилось, следует продолжать соблюдать антиковидные меры и организовывать мероприятия в формате COVID-free. Также Голикова призвала регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации населения, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне вице-премьер сообщила, что власти РФ «на месте» пытаются сориентироваться, какие меры необходимы в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса. Также Голикова рассказала, что эффективность российских вакцин против «омикрона» оценят до конца текущего года.

Диана Жиленкова
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