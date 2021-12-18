Голикова рекомендовала организовать новогодние мероприятия в формате COVID-free

Фото: Максим Платонов

Новогодние каникулы не должны привести к витку заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, чтобы этого не случилось, следует продолжать соблюдать антиковидные меры и организовывать мероприятия в формате COVID-free. Также Голикова призвала регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации населения, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне вице-премьер сообщила, что власти РФ «на месте» пытаются сориентироваться, какие меры необходимы в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса. Также Голикова рассказала, что эффективность российских вакцин против «омикрона» оценят до конца текущего года.



Диана Жиленкова